Hugo López-Gatell ha sido objeto de una feroz embestida mediática, enmarcada en el más estricto canon de la posverdad y las fake news. Voces de la caverna neoliberal desplazada del poder: escritores, periodistas, locutores, conductores de televisión, padecen la realidad nueva creada por el pueblo con los medios de la democracia. No importa que antes se dijeran demócratas; no quieren esta realidad, quieren la de antes, la de los de arriba y sus privilegios, y no la buscan mediante algún hilo propositivo en busca de los votos, sino por la vía de la posverdad, las fake news y la injuria.

Entre los senadores ese mundo no podía faltar. En la comparecencia de López-Gatell ante ellos, especialmente la panista Alejandra Reynoso, Dante Delgado y el joven Samuel García Sepúlveda, en la apnea política, le dijeron al epidemiólogo sus verdades, las suyas, como manda el canon de la posverdad. Por supuesto es inútil pedir a los opositores políticos de la 4T informarse seriamente, argumentar en buena ley sobre el tema específico, y no chirriar falsos reclamos con manoteos y en tono injurioso: ¿en verdad no le da vergüenza que seamos el país que menos pruebas aplica? Cualquiera que vea el posicionamiento del PAN leído por la senadora Reynoso, hallará un pieza de construcción de posverdad, ideada para construir realidad en la mente de los ciudadanos. La respuesta de López-Gatell indicando que la senadora no estaba en la especificidad del tema, Reynoso la calificó con una nueva posverdad: misoginia, violencia de género.

Lo mismo puede decirse del discurso leído por Dante Delgado, aunque dicho más bien en tono mate. Desconcertante, la declaración del senador Ricardo Monreal: “Se ha generado… una confusión y un desconcierto social, derivado de una crisis de desinformación”. Es un formato posverdad. La confusión, el desconcierto y la desinformación es una (fallida) creación de realidad por los medios de información. Difícil entender que el senador lea ese discurso mediático como la realidad social.

La crisis sanitaria y la económica están instaladas en México, como en todo el mundo. Pero las oposiciones en muchos países, también en México, se conducen como si esas crisis fueran del partido en el gobierno.

Adoptar esa postura, es una copia simple de la práctica de los políticos trumpianos. En esas crisis estamos sumergidos todos los mexicanos, incluidos los opositores a la 4T. También son suyas. Lo peor de acomodarse en las gradas de barandilla a ver si el toro de esas crisis cornea a la 4T es por lo menos suicida. Vivimos esas crisis en el tumulto catastrófico crítico del mundo. El país debe atender su convulsión, sin perder de vista nunca las tendencias altamente negativas que se han puesto en marcha. Señaladamente los golpes de Estados Unidos contra China, que constituyen grandes pasos adicionales para trocar la globalización neoliberal, por un nacionalismo de derecha difícil de imaginar en su horror. En el cierre de las naciones aparecerán los enemigos de cada una: otras naciones.