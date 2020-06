¿C

ómo realizar una evaluación lo más objetiva y ponderada posible de un gobierno que lleva 18 meses gobernando? Ha pasado apenas ese tiempo desde que el nuevo gobierno tomó posición con un proyecto renovador de salvamento o regeneración nacional, tras tres décadas de expoliación y explotación extremas, que dejó una nación devastada, corrupta, enferma, dramáticamente desigual y con un entorno natural y ambiental deteriorado, y la pregunta es si la lluvia de críticas que han surgido estas semanas son justas, adecuadas y objetivas. No me refiero a las opiniones extremas y trasnochadas de la izquierda (como el conjunto de leperadas del EZLN) o de la derecha (las voces que llaman a dar un golpe de Estado o las caravanas exigiendo la renuncia inmediata del Presidente), sino de aquellas que surgen desde los sectores ilustrados de la sociedad. Desde el periodismo, las empresas, las universidades, los científicos, los ambientalistas y los expertos académicos.

Una evaluación correcta debe abordar la totalidad de la acción prometida y comprometida, no aspectos minúsculos, secundarios, ilegibles, fragmentarios o intrascendentes. Lo que se debe ponderar es si en lo que lleva de ejercicio este gobierno está cumpliendo lo que prometió. La pregunta estelar es, sin duda, si este gobierno deconstruye o no los pilares del neoliberalismo. Seis criterios relevantes son los siguientes. Primero, que se trata de un gobierno que debe gobernar para 125.8 millones de mexicanos, no para una minoría, sea la que sea. Que lleva como preocupación central a la mitad de los ciudadanos que viven en condiciones de pobreza y marginación, a los 4 millones que habitan en pisos de tierra, a los 8 millones sin drenaje, a los 9 millones que no disponen de agua potable, y a los 25 millones que viven en inseguridad alimentaria. Que se ha planteado recuperar la soberanía nacional (en energía, alimentos, ciencia, tecnología y educación) y que busca recuperar la autonomía del Estado, capturado y manipulado durante los gobiernos neoliberales por los intereses del capital nacional y trasnacional. Los dos últimos criterios a evaluar son el combate frontal a la corrupción y hacer más eficiente la función pública. Estos seis objetivos, que nadie puede objetar desde la sensatez, se han venido cumpliendo de manera rigurosa. Estas seis metas fueron las que llevaron a 30 millones de ciudadanos a dar su voto por un proyecto de nación encabezado por un luchador social que ya le había dado dos vueltas al país, municipio por municipio.