Por su parte, el cantante de Guns n' Roses, Axl Rose, criticó a Trump por su postura ante los medios de comunicación, a los que quiso responsabilizar de incitar al odio y la anarquía. “Los medios de comunicación incompetentes no están haciendo todo lo que pueden para fomentar el odio y la anarquía, ¡eres tú! Mientras comprendamos lo que estás haciendo, que tus fake news son en realidad una mala y repulsiva excusa de una persona con una agenda enfermiza, podremos trabajar más allá de ti, para lo que sea que nos lleve a un futuro mejor y más fuerte”, sentenció el cantante.

A través de la compañía Quincy Jones Productions, se invitó a la gente a unirse a la causa. Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no sólo unirnos para celebrar las victorias, sino también para apoyarnos durante una derrota , expresaron en un comunicado.

El reconocido productor Quincy Jones expresó en un comunicado: es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho eso, ahora está levantando su fea cabeza y, por Dios, es momento de enfrentarlo de una vez por todas. Mi equipo y yo apoyamos la justicia .

Artistas apoyan desde otros países

Fuera de Estados Unidos, Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, también se solidarizó: “Me rompe el corazón ver a Estados Unidos destrozarse a sí mismo por cuestiones de raza. Mañana apoyo a mis compañeros artistas y observo el Blackout Tuesday para combatir la discriminación racial y la injusticia social. Ruego porque al mirar más allá de este día podamos trabajar juntos para superar este odio y división, y empecemos a sanar el dolor y el sufrimiento que todos están sintiendo en ese país. Se lo debemos a las futuras generaciones”.

El cantante británico Harry Styles anunció en sus redes sociales haber donado dinero para pagar las fianzas de quienes fueron detenidos en las protestas. Hago cosas cada día sin miedo porque soy privilegiado, y soy privilegiado cada día porque soy blanco. No ser un racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos aquellos protestan-do , tuiteó.

Otros artistas han expresado su indignación en las redes sociales: ¡Durante los días recientes, la magnitud de la devastación, la ira y la tristeza que he sentido ha sido abrumadora, por decir lo menos! ¡Ver a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me metió a un lugar sombrío de mi corazón! , publicó la barbaden-se Rihanna.