“Las autoridades nos dicen que no hubo una utilidad para el aeropuerto más importante del país en el ejercicio 2019, cuando en este periodo transportó más de 50 millones de pasajeros. Argumentan que no hubo ganancias porque se destinaron, entre otras cosas, a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Ésa no es deuda de los trabajadores, están afectando a cientos de familias porque ese ingreso ya lo tenían previsto para medicamentos, comida o colegiaturas.