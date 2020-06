De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. 9

En Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por comenzada la obra del Tren Maya, que, según datos de ONU Hábitat citados por el gobierno federal, generará antes de 2030 un total de 945 mil empleos, de los cuales 46 por ciento serán para los pueblos originarios y que el mandatario definió como un proyecto concebido para reivindicar al sureste del país .

El mandatario declaró el arranque de trabajos en el tramo Izamal-Cancún, en este municipio, y precisó que, además, se inicia otra relación con las empresas privadas en los contratos de obra pública, porque se acabó la ineptitud, irresponsabilidad e influyentismo y corrupción en la industria de la construcción .

Ante la directora general de la empresa que obtuvo el contrato para este tramo, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Guadalupe Phillips Margain, recordó que en el pasado empresas irresponsables llevaron a la cárcel a presidentes de otros países, altos funcionarios, caracterizadas por la irresponsabilidad y la corrupción .

Señaló que ICA no podrá aumentar el precio de 27 mil millones de pesos ni el tiempo de construcción –de 28 meses– pactados en el contrato, que incluye 520 kilómetros de doble vía férrea y la ampliación a cuatro carriles entre esos lugares, de la que esa empresa tiene la concesión hasta 2050.