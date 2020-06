Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. 2

Ginebra. En Centro y Sudamérica aún no ha sido superado el pico de los contagios de coronavirus, declaró ayer Michael Ryan, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Centroamérica y en particular América del Sur se han convertido en zonas donde hay una transmisión intensiva del nuevo coronavirus , afirmó Ryan. No creo que hayamos alcanzado el pico de contagios y no puedo predecirlo , declaró en una rueda de prensa en Ginebra.

Ryan subrayó que cinco de los 10 países del mundo que reportaron el mayor número de infecciones en las últimas 24 horas se encuentran en América , y son Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México.

El foco continental está en Brasil, que con 514 mil 849 casos es el segundo país en número de contagios en todo el mundo, detrás de Estados Unidos.

El gigante sudamericano de 210 millones de habitantes es escenario de una gran tensión política, ya que el presidente Jair Bolsonaro se opone al confinamiento decretado por varios gobernadores y alcaldes, a pesar de que el coronavirus ha dejado más de 29 mil fallecidos en el país amazónico.

Perú, de 33 millones de habitantes, registra unos 4 mil 600 decesos y es el segundo país latinoamericano en número de casos de Covid-19, con más de 170 mil infectados.

Chile, por su parte, superó mil 100 fallecidos y 100 mil casos de contagio.