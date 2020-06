El papa Francisco deberá designar al sucesor de Raúl Vera, pero no hay plazo. No renuncio para que me saquen de aquí. Yo no renuncio por flojera, es el derecho canónico , expresó.

El clérigo resaltó que siempre buscó el diálogo con los gobernadores de Coahuila. Coincidió con los priístas Enrique Martínez, Humberto y Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme.