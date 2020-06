Karla Torrijos

Medio siglo después de que México destacó en el futbol internacional, al organizar la Copa Mundial de 1970, la selección nacional aún no ha logrado trascender en este certamen, lo cual no sólo ha sido responsabilidad de los jugadores, sino también de los entrenadores, quienes no han sabido manejar correctamente el aspecto mental de su equipo , consideró Carlos Vázquez, sicólogo deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM.

Pese a que México ha participado en 16 Mundiales, e incluso ha sido sede de la justa en dos ocasiones, en 1970 y 1986, el conjunto tricolor sólo ha llegado al anhelado quinto partido , es decir, a la ronda de cuartos de final, en la segunda edición que el país albergó, donde fue eliminado por Alemania.

Para el especialista, la escasez de buenos resultados puede deberse en gran medida a un tema mental tanto de jugadores como de técnicos.

Explicó que los entrenadores “requieren de una gran capacidad para aterrizar y manejar su mentalidad para algo muy importante, que es la toma de decisiones. Cuando las determinaciones están basadas en la emocionalidad, no son las mejores.