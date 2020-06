De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. a10

El colombiano Juan Carlos Osorio, ex timonel de la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018, dijo que se responsabiliza de sus declaraciones, pero no de las interpretaciones que en México se hicieron de sus dichos, en los que dio a entender que no contaba con un equipo decidido de cara al partido ante Brasil, que derivó en la eliminación en octavos de final.

Detalló que antes del juego interrogó a sus dirigidos sobre si estaban listos para derrotar al favorito rival, pero sólo obtuvo silencio, pues ninguno habló y no mostraron corazón, dijo el estratega, a quien se acusó de haber traicionado un código de vestidor con tal revelación que buscó exhibir al equipo tricolor.

Sus palabras desataron una avalancha de críticas, entre ellas la del vicepresidente del Pachuca, Andrés Fassi, quien dijo que realmente el que no preparó bien al equipo fue el propio estratega, aunque lo reconoció como uno de los más estudiosos del futbol; sin embargo, una de sus principales deficiencias es la incapacidad para convencer al jugador .

Al contemplar el repudio que cosechó, Osorio puntualizó este lunes: “Me hago responsable de lo que dije… Imposible, hacerme responsable de las diferentes interpretaciones”; inclusive, en declaraciones para ESPN, aclaró que les hizo esa misma interrogante previo al juego frente a la Mannschaft.