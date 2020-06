Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 2 de junio de 2020, p. 4

La red social de moda es china y, si bien tiene encantados a los jóvenes menores de 25 años, son los abuelos quienes, en busca de sobrellevar el confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, protagonizan a diario los contenidos más divertidos y populares, superando incluso a estrellas de cine y televisión.

TikTok es el nombre de la comunidad virtual que se basa en la creación de videos cortos, la cual desde su lanzamiento en 2016 tiene ya 500 millones de usuarios activos en todo el mundo, y la aplicación para conectarse se ha descargado más de mil 500 millones de veces en las tiendas App Store y Google Play.

Con casi un millón de seguidores, Rodolfo Velázquez es uno de los llamados tiktokers que han sabido encontrarle el gusto a esa nueva forma de entretenimiento. En su perfil se presenta simplemente así: tengo 95 añitos , y sus videos donde inventa personajes y juega con infinitud de efectos de visuales (https://vm.tiktok.com/EJkyp9/) alcanzan más de 9 millones y medio de likes.

Este abuelito es demasiado crack para este mundo tan mediocre , le dicen en los comentarios, que don Fito, como también lo llaman, agradece con emojis.

La @abuelitadeltiktok , en cuyo perfil indica que es mamá y abuela jubilada de Telmex , no se queda atrás en el gusto de los usuarios de la plataforma. Con videos en los que relata anécdotas de su vida ha reunido 26 mil seguidores que atentos escuchan sus palabras una y otra vez: abusamos de la tecnología, hay que tener mucho cuidado con estos aparatitos (los teléfonos inteligentes), para no olvidarnos de la familia, porque una vez me llevaron mis nietos a comer y no me hicieron caso por estar viendo sus celulares. Pero como dicen, no hay mal que por bien no venga: esta bendita, para mí, pandemia, me ayudó a conocerlos y convivir más (https://vm.tiktok.com/EJTdEf/).

La @abuelitasmartha ante sus 539 mil seguidores baila, juega, hace parodias, sube muchos videos diarios, da consejos, responde preguntas y reta a quienes le llegan a comentar que ya está muy grande para ser tiktoker pues, argumenta, esa red social le hizo descubrir que es una persona muy saludable (https://vm.tiktok.com/EJonCp/).