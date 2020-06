Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de junio de 2020, p. 9

A las voces que exigen su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: Que no coman ansias ; en 2021, en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, el pueblo decidirá si quiere que regresen el conservadurismo, la corrupción y los privilegios , y en 2022 se realizará la consulta de revocación de mandato.

Agregó que se mantendrá en la Presidencia si tiene respaldo popular. “A la fuerza, no. No soy un ambicioso vulgar… Yo mismo establecí las reglas: si la gente dice: ‘que renuncie el Presidente’, nos vemos. Si dice: ‘que continúe el Presidente’, termino hasta 2024, porque también soy demócrata y no partidario de la relección, sino del sufragio efectivo no relección”.

En un mensaje emitido este domingo por medio de sus redes sociales, antes de viajar por tierra de Palenque a Cancún, donde este lunes reiniciará sus giras, dijo que hay resistencias porque antes el presupuesto se usaba para privilegios; los funcionarios se daban la gran vida, pero no sólo ellos: periodistas, seudointelectuales, académicos, todos a la sombra del poder público, para aplaudir y quemar incienso al Presidente .

Incluso, sostuvo que a los mandatarios no se les criticaba, aunque fueran impuestos , pero a él se le ataca muchísimo, pero es un timbre de orgullo que se me cuestione por el proceso de transformación que se lleva a cabo .

Afirmó que la peste, no la pandemia, que más ha dañado a México ha sido la corrupción y en eso no podemos dar ni un paso atrás. Eso no lo entienden los adversarios que protestan, que quieren que dimita y me vaya del gobierno .

No se gobierna sin apoyo