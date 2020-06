C

on la nueva normalidad se inicia el sexto mes de este agitadísimo año, y algunos ilusos creen que todo está superado y lo peor de la pandemia quedó atrás. No es así, de tal suerte que se mantienen el Quédate en Casa y el resto de las medidas sanitarias conducentes, porque el bicho no se ha ido; de hecho, lo más seguro es que se quede un buen rato y no hay que bajar la guardia.

Al respecto, el subsecretario López-Ga-ttel ha sido puntual: la “nueva normalidad no quiere decir salir a la calle a las actividades habituales. Que quede clarísimo, tampoco es que comercios, negocios y empresas pueden abrir. No, no. Donde hay semáforo rojo (…) sólo pueden estar en función las actividades esenciales, incluyendo las tres nuevas, como construcción, minería y el sector automotriz, nada más; la nueva normalidad implica hacer cosas nuevas, que pongamos todos de nuestra parte para que este retorno sea seguro, saludable y solidario”.

En este tenor, como bien lo advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “la pandemia ha provocado una conmoción en las sociedades y economías y obliga a ser más creativos, aumentar el intercambio de experiencias, fortalecer el aprendizaje entre pares y aprovechar el multilateralismo en un tiempo en que la cooperación y la colaboración entre los actores es muy importante y en el que nadie se salva solo. No hay país ni organismo internacional o de cooperación que no haya cambiado su forma de operar.

La pandemia ha obligado a todos los actores a redefinir sus planes y rencauzar los recursos disponibles para poner en el centro de su accionar no ólo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; es decir, avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental sin dejar a nadie atrás, sino también las respuestas a la crisis sanitaria, económica y social.”