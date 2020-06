Existen personajes que en el pasado abusaron del poder que tuvieron, de manera legítima o no. Saquearon a México, mostraron que son malos mexicanos, que no les importó, y a nuestro país siempre lo miraron como botín.

El motivo del viaje fue un intercambio académico en las universidades de Buenos Aires y la Nacional de La Plata, donde ya tenían planeado el itinerario. No se contaba con la emergencia sanitaria, y por lo tanto se pusieron en resguardo. Solicitaron ser tomados en cuenta para los viajes de repatriación, pero se les excluyó al no ser considerados parte de la población vulnerable, y descartaron la compra de vuelos comerciales, pues tienen un costo elevado.

La declaración de emergencia no debe ser sinónimo de opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, ni eximir la rendición de cuentas y la transparencia.

En ello, mucha atención debe ponerse a gobiernos locales, donde la transparencia, por falta de presión política, de participación popular y presencia nacional en los medios de comunicación, deja mucho que desear. Hay que hacer las cosas bien, conforme al derecho, la ética y la optimización de los recursos económicos.

Abraham Alejandro Pérez de León

Solicita agilizar trámite de incapacidad

El 11 de abril de 2019 tuve un accidente automovilístico en horario de trabajo. Acudí a la Clínica46 del IMSS, donde me atendió el médico de urgencias y determinó que tenía un esguince por riesgo de trabajo. El 12 del mismo mes me dieron 7 días de incapacidad.

El 2 de mayo de ese año, la doctora Patricia Sainz Maturano, con matrícula 99312755 de Medicina del Trabajo de la clínica citada determinó riesgo de trabajo.

El 5 de junio me enviaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia 2, y sin revisión ni estudios me mandaron a rehabilitación, con base sólo en una resonancia magnética que me realizaron en forma particular. Al continuar en mal estado, y sólo con la terapia, el hospital me regresó a la UMF 46, para que de nuevo me enviaran al servicio de columna del Hospital de Traumatología y Ortopedia 2, en septiembre de 2019, donde me realizaron estudios y determinaron que requería cirugía de cervicales.

En octubre de 2019 me operaron, quedando con secuelas en las extremidades superiores. En enero de 2020 me enviaron a Salud en el Trabajo –al cumplir 279 días de inhabilitación– para realizar el trámite de incapacidad parcial permanente. El 15 de enero pasado otra vez el médico tratante me envió a Medicina del Trabajo para realizar el trámite administrativo.

El 7 de febrero me citó Medicina del Trabajo y la misma doctora Sainz Maturano, quien determinó riesgo de trabajo, me cambió a enfermedad general. El 25 de marzo el galeno tratante me envió a Medicina del Trabajo para realizar el trámite de incapacidad parcial permanente, del cual hicieron caso omiso.

Se me han expedido dos incapacidades por 28 días cada una, correspondientes a abril-mayo de 2020 y a la fecha no han sido pagadas, porque está inconcluso el trámite de incapacidad parcial permanente. Agradezco la publicación de la presente para que mi problema pueda ser resuelto.

Estela Díaz Enríquez