Lunes 1º de junio de 2020, p. 22

Durante los cuatro trimestres que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la inversión extranjera directa en minería se ha desplomado 86 por ciento en comparación con el mismo periodo de la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, revelan datos oficiales. Esto, en un contexto en el que el mandatario ha declarado el fin de nuevas concesiones en el sector.

Datos de la Secretaría de Economía (SE) indican que entre enero de 2019 y marzo de 2020 la inversión en ese sector (excepto petróleo y gas) hecha por empresas foráneas ascendió a 897 millones de dólares.

En tanto, entre enero de 2013 y marzo de 2014 los extranjeros habían invertido 6 mil 598 millones en proyectos mineros.

En agosto del año pasado el presidente López Obrador advirtió a las compañías mineras privadas y nacionales que no habría más concesiones de explotación. Que se mantengan las concesiones actuales. No vamos a cancelarlas, pero ya no vamos a seguir entregando nuevas para la explotación minera, porque fue mucho lo que se dio , aseveró el jefe del Ejecutivo.

La inversión foránea en minería en los primeros cuatro trimestres también es inferior a la que se hizo en el mismo periodo del mandato de Felipe Calderón (2 mil 300 millones de dólares), pero superior a la de Vicente Fox (98 millones).

De acuerdo con el actual Presidente, el motivo para detener el otorgamiento de nuevos permisos en el sector es porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Peña Nieto el gobierno había entregado a firmas privadas concesiones en 80 millones de hectáreas, equivalentes a cerca de 40 por ciento del territorio nacional.

En México operan alrededor de 250 compañías extranjeras en el sector, principalmente de Canadá, Estados Unidos y China, que en conjunto administran aproximadamente mil 200 proyectos mineros.