Lunes 1º de junio de 2020, p. 4

Madrid. Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, admitió que el futbol no volverá a ser igual después de que pase la pandemia de coronavirus, y confesó que le crea una frustración enorme saber que mucha gente vio morir a familiares y amigos y “ni siquiera pudieron despedirlos… No puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres.

A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera , señaló en una entrevista para El País Semanal.

El delantero argentino, quien se alista para el regreso a la actividad de la Liga española, sostuvo: Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo .

Messi agregó que cuando pase lo peor y haya que adaptarse a la nueva normalidad el futbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual .

Barcelona retomará su apuesta por defender el título del torneo español el sábado 13 de junio como visitante contra Real Mallorca tras una pausa de tres meses debido a la pandemia de Covid-19, mientras el Real Madrid recibirá al Eibar un día después, anunciaron el domingo los organizadores de La Liga.