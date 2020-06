Notimex y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de junio de 2020, p. 2

Nueva York., ¿Por qué Estados Unidos no nos ama? , cuestionó el basquetbolista LeBron James en redes sociales para unirse a las protestas de racismo sobre la muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en Minneapolis y que ha generado indignación en el medio deportivo y en el mundo.

Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos en el deporte ráfaga, y la multicampeona de la WTA Serena Williams, manifestaron la situación racial en el territorio estadunidense en un video de Nike con tintes políticos.

“Por una vez, no lo hagas (…) No finjas que no hay un problema en Estados Unidos, no le des la espalda al racismo, no aceptes que nos quiten vidas inocentes, no pongas más excusas, no creas que esto no te afecta, no vuelvas a sentarte y te quedes callado, no creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte de ese cambio”, dijeron en sus cuentas de Instagram.

El entrenador Doc Rivers, de los Clippers de Los Ángeles, expuso en una carta difundida por su club, pero sin mencionar el nombre del presidente Donald Trump: Este es un problema afroamericano y humano. El silencio y la inactividad ya no son aceptables. Ahora es el momento de hablar. Noviembre es el momento de votar. Sus palabras tienen mucho peso y sus boletas aún más. Ha llegado el día de enfrentar conflictos reales y ser parte de la solución .