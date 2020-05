Luego de considerar que el programa Aprende en Casa ha sido una estrategia fallida que sólo dejó en evidencia las desigualdades que enfrentan niños y adolescentes en el acceso a nuevas tecnologías, destacó que se debe escuchar a los maestros y construir protocolos que sí respondan a las condiciones reales de las escuelas y las propias comunidades escolares .

Al respecto, Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo y ex dirigente sindical, señaló que el desafío de la infraestructura escolar en el contexto de una pandemia no es menor, porque no sólo se tiene escasez, también una mala calidad del líquido. ¿Qué pasará con las escuelas donde hay más de 800 alumnos pero no se tiene agua corriente todos los días?, a ello se suma que en los planteles no tenemos recursos para adquirir suficiente jabón o gel antibacterial .