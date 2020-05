En días pasados, el Congreso del estado de Aguascalientes aprobó un decreto que obligará a las escuelas de la entidad a buscar el consentimiento de los padres de familia para que sus hijos asistan a clases, cursos y talleres en rubros de moralidad, sexualidad y valores , lo cual implica el riesgo de que los alumnos no reciban educación sexual y se expongan a enfermedades y embarazos no deseados.

De acuerdo con Sandoval, la reforma implica una falta a la obligación del Estado de brindar educación laica y no sesgada por la Iglesia y los grupos conservadores, que están entrando muy fuerte en este tema. Ahora las escuelas no podrían tocar temas de educación y diversidad sexual, y eso podría incrementar el riesgo de exponerse a enfermedades como el VIH/sida o a tener embarazos no deseados .

El director de Agenda LGBT señaló que el decreto no es claro sobre la manera en que se pedirá la anuencia de los padres de familia para que sus hijos reciban o no clases de educación sexual.