Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 31 de mayo de 2020, p. 11

En México, por necesidad, por oportunidades, decisión personal, perfil ocupacional o espíritu emprendedor, 22 por ciento de la población ocupada se clasifica como trabajadores por cuenta propia .

No perciben salario, obtienen su ingreso principal de lo que realizan y hasta el primer trimestre de este año eran casi 12.5 millones de mexicanos bajo esta condición en un espectro ocupacional tan variado como complejo para estos tiempos. En ellos, más que en nadie, se aplica la máxima de si no trabajo, no como .

Y también la están pasando mal en esta pandemia.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) ha previsto que el coronavirus será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas con efectos muy negativos en el empleo, la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad .

Además, proyecta para este año un aumento en la desocupación de hasta 11.5 por ciento, lo que equivale a más de 11.5 millones de nuevos desempleados en la región latinoamericana. Y podría ser mayor.

Otros organismos anticipan un marcado deterioro de la calidad del empleo. La Organización Internacional del Trabajo ubica en 10.3 por ciento la pérdida de las horas laborales en el segundo trimestre del año, lo que representaría 31 millones de plazas de tiempo completo.

Para la Cepal, los sectores que se verán gravemente afectados están relacionados con el turismo (aerolíneas, alojamiento y restaurantes), el comercio y la industria manufacturera, así como las actividades inmobiliarias y administrativas.

Y en todos ellos el trabajo por cuenta propia tiene una fuerte presencia; de acuerdo con estos organismos, en 2019 creció más –2.2 por ciento– que el de los asalariados –1.9 por ciento– en América Latina.

En esta etapa, el gobierno federal, a través del Censo del Bienestar, ofrece respaldos a los trabajadores no asalariados. Con trámites relativamente sencillos pueden obtener hasta 25 mil pesos. Existen, además, las tandas por un monto similar; pero, de acuerdo con la gente consultada, ninguno de tales mecanismos parece estar fincado en los sectores medios de las grandes ciudades y en general resultan insuficientes para sus necesidades, o de plano no saben si podrían pagarlos.

Voces desde el apremio

Con una sólida formación y experiencia como fisioterapeuta y entrenador MAT (Muscle Activation Techniques), Ricardo –como todos los entrevistados, no es su nombre real– resintió de inmediato las bajas en su agenda de citas.