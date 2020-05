“L

o que estamos presenciando en Estados Unidos es un experimento social fracasado”, dice en entrevista con CNN el filósofo Cornel West a propósito del asesinato por la policía del afroestadunidense George Floyd. Discípulo y seguidor de Martin Luther King, profesor de la Universidad de Harvard y veterano luchador social, West, autor de 20 libros y actor en la trilogía cinematográfica Matrix, explica:“Lo que quiero decir es que la historia de los negros por más de 200 años en Estados Unidos ha sido la de ver el fracaso de este país. Su economía capitalista no pudo generar y proveer de tal manera que la gente pudiera vivir vidas decentes. El Estado nación, su sistema de justicia criminal… legal, no pudieron generar protección a los derechos y libertades. Y ahora nuestra cultura, por supuesto, es tan orientada al mercado –todo a la venta, todo el mundo a la venta– que no puede entregar la clase de nutrición para el alma, para el sentido, para el propósito.”