2. La protesta en carros de lujo, por algunas ciudades del país, no es más que el inicio de la supuesta lucha contra el comunismo. Propuesta como el ser un peligro para México .

Les cuadre o no les cuadre, les guste o no les guste, nos vemos en la próxima elección.

5. Hacer que renazca el trabajo del militante, porque ella o él se hace responsable y adquiere el compromiso de transformar la sociedad.

David Vargas Araujo, ex preso político, uno de los primeros en ser liberado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

¿Violencia de género?

Me pregunto cómo interpretar que si una mujer senadora cuestiona al subsecretario de salud por las decisiones que se están tomando contra la pandemia, esto sea solamente una pregunta, pero si él contesta cuestionando incluso la pregunta, entonces es violencia de género.

Juan Guillermo Figueroa

Minneápolis: tardía e inhumana respuesta

Habría sido ejemplar que el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hubiera dicho a tiempo que se castigaría la brutalidad policiaca. Pero no, lo más importante que le escuchamos fue que habría balazos para quienes saquearan , mientras Minneápolis ardía por el crimen contra George Floyd. Así que la indignación ha estado en las calles de ciudades es-tadunidenses mientras los hombres y mujeres del poder reaccionan tardíamente para consignar a Derek Chauvin, el ejecutor de Floyd, pero lo han hecho cuando la irritación había cundido. Deberían saber que la justicia tiene sus tiempos y resulta más costosa humana y materialmente. En el fondo está el racismo cómplice, que no se ha ido y que se guarda en las cabezas y los corazones de una parte de la sociedad que no termina por encontrarse a sí misma.

Eduardo del Castillo V., director de Códice SC

Homenaje al antropólogo social José Luis Badillo Hernández

Un boletín de prensa emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos permitió conocer del deceso de nuestro querido compañero y antropólogo social José Luis Badillo H., ocurrido el pasado 16 de mayo.

Lamentamos la muerte de un activista que se distinguió en la Escuela Nacional de Antropo-logía e Historia (ENAH) no sólo por su servicio docente y de investigación ejercido durante más de 30 años en esta importante institución educativa, sino por su compromiso con las luchas sociales del pueblo mexicano. Badillo, además, sobresalió en el ámbito político-sindical por su defensa de la enseñanza del materialismo histórico en los planes y programas de la ENAH y, consecuente con ello, fue un difusor y defensor del marxismo en el aula y en las organizaciones políticas donde participó activamente.

Va nuestro reconocimiento y despedida. Descanse en paz.

Frente Magisterial Independiente Nacional (FMIN-CNTE), profesor Ernesto Rafael González Rodríguez