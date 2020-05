“Esto demuestra la destrucción del sistema de salud, que avanzó en todo el país con la ayuda de los médicos cubanos, quienes vinieron a Bolivia a cambio de nada, no pidieron nada, estaban haciendo un trabajo muy importante, no vinieron a privatizar nada, sino a ayudar a este proyecto de salud para el pueblo y recuerdo siempre que Fidel (Castro) me dijo una vez: ‘nosotros compartimos lo poco que tenemos, especialmente en derechos a la educación y salud’. Fidel sigue siendo para mí el hombre más solidario del mundo. Estos médicos fueron expulsados y maltratados por el gobierno de facto, y nunca como ahora hacen falta en Bolivia.”

▲ El golpe de Estado en Bolivia fue del gringo contra el indio , sostiene Evo Morales. Foto Afp

Sobre el gobierno de Áñez sostuvo: “Nunca fue para nosotros de transición; es un gobierno de facto, una dictadura incluso igual o peor que las de Luis García Meza (1980-1981) y Hugo Banzer (1971-1978). Bolivia está siendo gobernada por los estadunidenses, por la CIA. El asesor privado de la presidenta de facto (Érick Foronda) era vocero de la embajada estadunidense. El ex ministro de Salud (Marcelo Navajas) era el médico de la embajada de Estados Unidos y además tiene una clínica privada por lo que de hecho no podía ocupar el Ministerio de Salud. Es el mismo que estuvo en el caso de los sobreprecios de los respiradores y cuando se hizo la investigación dijo que el sobreprecio en esa compra fue por orden de la presidenta y el ministro de Gobierno, lo confesó al ser detenido y encarcelado”.

Morales denunció la amenaza de Áñez a los senadores, a quienes dijo que los mandaría a la cárcel si no votaban los ascensos militares propuestos.

En referencia a la situación actual señaló: “Esto no es pandemia, sino una guerra biológica y económica. Recuerdo que hace años leí que varias organizaciones internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, establecían que en la política hacia el Nuevo Orden Mundial, era necesaria una planificación para la reducción de la población y ¿cuál es la población ‘innecesaria’?, son los humildes, los de la tercera edad, los discapacitados, los pobres, todos son para ellos innecesarios. Pienso que es una guerra biológica”.

En este aspecto señala que Estados Unidos “concibe a la población ‘innecesaria’ como una carga mala para el Estado y esa guerra biológica tiene lugar en ese país que en estos momentos dejó de ser una potencia mundial. Esta Tercera Guerra Mundial la ganó China sin disparar un arma. Con semejante población, mil 500 millones de habitantes, tiene control de la situación, mientras la potencia mundial, Estados Unidos, es el país con la mayor cifra de muertos y continúa, sin embargo, con sanciones y bloqueos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y otros países. Sigue invirtiendo en intervenciones militares y rompe relaciones con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que es negar el derecho a la vida.

Todo el mundo debiera entender que la salud es un derecho humano. La vida no puede ser una mercancía y no se puede terminar con un sistema de salud público y tratar de regresar a un sistema de salud privatizado. La salud no es un negocio, las industrias de medicamentos en el mundo no deberían estar en manos privadas, no pueden estar viendo cómo acabar con la vida de un ser humano que no debe ser negocio. Las naciones deben debatir sobre estos temas y las investigaciones sobre salud deben ser estatales.