Sábado 30 de mayo de 2020, p. 18

La crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha evidenciado aún más la importancia de contar con agua potable. Este recurso juega un papel fundamental para reducir el riesgo de contagio entre la población, señaló Hugo Contreras, representante de The Nature Conservancy y vocero de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.

En la conferencia virtual El estado de la seguridad hídrica en México, organizada por el ITAM, el también maestro en economía ambiental expuso que la brecha entre la oferta y demanda de agua, en los últimos 30 años, se multiplica por dos. Hoy estamos en déficit en el país.

En el reto que tenemos hoy con la crisis sanitaria es claro que el agua juega un papel fundamental. Nos están invitando las autoridades sanitarias a que nos lavemos las manos muchas veces al día. Eso parece algo normal para ti o para mí, pero para muchos no lo es. Más de 10 millones de habitantes en México no tienen acceso a agua potable en sus domicilios.

Añadió que incluso quienes cuentan con el líquido en sus hogares no la reciben en forma continua. El 70 por ciento de los que tenemos agua en nuestra casa no la recibimos a diario, a veces no nos damos cuenta. Hoy más que nunca hay una apreciación del valor del agua como un elemento fundamental y sustantivo.