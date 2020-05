Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 30 de mayo de 2020, p. 11

Al reiterar que cumplirá su compromiso de no elevar las tarifas de energía eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el pasado empresas del sector hicieron su agosto a costa de los usuarios, por encima o con la complicidad del gobierno.

Advirtió que la situación ha cambiado, por eso a veces calienta cuando quieren confundirnos , porque antes las empresas vendían suministro a la Comisión Federal de Electricidad al precio que ­querían.

En la conferencia de prensa de ayer, el mandatario reforzó, con distintos enfoques, la estrategia de austeridad en su administración, de no ensimismarse con el ­presupuesto, y garantizar los apoyos y a la población, pero sin despilfarrar.

Incluso pidió a la población ahorrar, como signo de la nueva normalidad. Ir pensando en que carros muy grandes, que gastan mucha gasolina, deben limitarse, pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios; todos decirle no a la frivolidad, no al consumismo.

En ese punto aseveró que se dará continuidad a las becas generadas en el periodo neoliberal, aun cuando sea tiempo de un cambio generacional, que los intelectuales orgánicos del antiguo régimen le den paso a otros intelectuales.

“Eso de los fideicomisos, que está ahora en debate; que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para becas de estudiantes, para investigadores, para creadores. Y no hay ninguna censura, no porque las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo y se haya beneficiado a gente vinculada al régimen, ya vamos a llegar ­nosotros (y preguntar) ‘¿tú eres conservador?’; no, pues nos quedaríamos sin nadie en estas ­instituciones.”