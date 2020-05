Me parece que con eso estaríamos dando certidumbre a medicamentos que en este momento están a punto de ser aprobados por la FDA [siglas en inglés de la Administración de Alimentos y Medicamentos] en Estados Unidos y que cuando lleguen aquí van a tener que pasar por todo este tramo si no nos apuramos, si no damos certidumbre con una reforma , resaltó.

Cuota mensual

Por su parte, la senadora del PRI Claudia Anaya Mota propuso que el gobierno federal otorgue a los trabajadores del sector público el pago de una cuota mensual extraordinaria durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Se trata, explicó, de un apoyo económico aplicable a todos aquellos empleados dependiendo la zona en que se encuentre su centro de trabajo que se vea afectada por la realización de acciones extraordinarias decretadas por los gobiernos federal o locales.