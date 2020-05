C

on Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la caja registradora del gobierno federal no deja de tintinar. En apenas unos días la matemática, egresada de la UNAM, ha fortalecido el erario con una muy buena cantidad de millones, y contando, provenientes de los olvidos , diferencias de interpretación y otros pretextos banales de los grandes corporativos privados, a los que los gobiernos neoliberales acostumbraron a no tratar con esa entidad federal, salvo para exigirle voluminosas condonaciones y devoluciones de impuestos.

Días atrás se conoció que Walmart, la mayor cadena de autoservicio que opera en el país y con ingresos superlativos, pagó más de 8 mil millones de pesos por impuestos atrasados, producto de los olvidos fiscales del corporativo. Desde febrero pasado el SAT le exigió cubrir tal adeudo, pero, envalentonada, la cadena comercial lo mandó a paseo.

De hecho, el presidente López Obrador –sin dar nombres, pero con la obviedad del caso– narró la siguiente anécdota (se respeta sintaxis): “Hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas, imagínense, de las más grandes, y les dijo a los funcionarios del SAT, debían o deben no sé cuánto, creo que 8 o 10 mil millones. Estaban queriendo dar 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas o conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias”.

Pues bien, ¡milagro! El año 3000 llegó en mayo de 2020 (tres meses después de que el SAT exigiera el pago) y los 500 millones que los chantajistas abogánsters ofrecían (se quedaron con las ganas de cobrar más por sus servicios ), mágicamente se convirtieron en 8 mil 79 millones de pesos (el monto originalmente exigido ascendía a 10 mil 559 millones), con la finalidad –dijo Walmart– de concluir asuntos fiscales sustanciales .