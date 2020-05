P

orque la memoria no está confinada y la búsqueda de un hijo no conoce pandemias, por 68 meses consecutivos padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y grupos de activistas volvieron a visibilizar la exigencia de verdad y justicia para los estudiantes víctimas de desaparición forzada. Porque no se nos han olvidado y nunca se nos van a olvidar , dijeron sus compañeros en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Para los padres y madres es actividad esencial continuar la búsqueda de quienes fueron levantados por la policía de Iguala el 26 de septiembre de 2014, como lo es también para los familiares de desaparecidos y desaparecidas de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas o Chihuahua. Nos faltan en casa , es el lema de la campaña Hasta Encontrarlos.