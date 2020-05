Adelina López Arce / Zapopan

Quiero seguir viva y cuido mi salud hasta donde me es posible. El instituto donde trabajo me mandó de cuarentena, así que soy de las afortunadas que me pagan por cuidarme y no los voy a defraudar. Uso cubrebocas cuando tengo que salir, y sigo estrictamente el protocolo que han difundido los medios.

María Domínguez / CDMX

Es necesario el uso de cubrebocas o máscaras para evitar propagación. Aunque a mucha gente no le importa su uso, hay que poner nuestro grano de arena.

Carlos Islas Moreno / CDMX

En tanto que el cubrebocas sirve más para que uno no infecte a otros, lo uso sólo cuando tengo necesidad de contactar con gente fuera de mi casa.

Vicente Osorio Cervantes / Querétaro

Por ahí decían que: no hay que creer pero, tampoco hay que dejar de creer. Así que; en lo que son peras o son manzanas, mejor nos cuidamos, y mucho más, si estamos en los parámetros de las personas que nos podemos contagiar.

Sergio Durán King / Tlalnepantla, Edomex

Desde mediados de marzo la empecé a utilizar por prevención y es muy crítico que la mayoría de la gente por donde vivo no la use, incluso los escucho decir que el virus no existe o lo dicen por ignorancia o les vale nada su vida, es la mentalidad de la mayoría de los mexicanos.

Román Javier Olvera Luna / Cdmx

Uso cubrebocas por precaución, pero a veces no sé ni quién me saluda. Donde vivo ya necesitamos Turismo y por la ignorancia de muchos... Quizá alarguen la contingencia, afectando a un buen número de comercios.

Norberto Muñoz Ávila /Pachuca

