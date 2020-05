Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de mayo de 2020, p. 28

Cuernavaca, Mor., El cabildo de Cuernavaca aprobó contratar un crédito por 93 millones de pesos para gasto corriente, que incluye pagar servicios de energía eléctrica y agua. Las finanzas del ayuntamiento están en números rojos y no hay dinero para pagar la nómina de los trabajadores ante la baja recaudación por la pandemia de Covid-19, informó el alcalde Antonio Villalobos Adán.

No hay para pagar ni a sindicalizados ni a personal de confianza. No se trata de deuda pública, sino de un apalancamiento del presupuesto de la capital, pagadero a 12 meses; pero este crédito puente no necesariamente será utilizado en su totalidad , agregó Villalobos Adán.

La aprobación de la línea de crédito fue en sesión extraordinaria ayer y se irá utilizando a medida que se requiera, y que estará orientada a cumplir los compromisos de pago ante la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y para gasto corriente .