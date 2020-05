Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 30 de mayo de 2020, p. a12

Conmemoramos los 60 años de un disco monumental, un referente en la historia: Kind of Blue, de Miles Davis.

Es un blues, pero es una categoría de blues, un Kind of blues.

Tiene todos los tonos de lo azul: all blues.

Azul turquesa, azul rey, azul de Prusia, azul celeste, purpúreo, zafiro, añil, acero, cerúleo, aciano, azul Alicia, azul claro, cobalto, azul marino, azul egipcio, azul eléctrico, azul Francia, azul monastral, azul Klein, azul maya, azul Munsell, azul océano, azul pálido, azul neón, bígaro, índigo, turqui: all blues.

Es un modo blues. El linaje azul. Gentil (kind) azul. Kindly blues.

Kind of Blue.

Lapislázuli.

El disco Kind of Blue es una referencia cultural.

En palabras de Herbie Hancock: “Kind of Blue no es la piedra angular del jazz. Kind of Blue es la piedra de toque de toda la música”.

Dice más: “it’s blues, but is a kind of blues, the many shapes of blue. All blues”.

Y sigue don Herbie Hancock, practicante del budismo: “Si quieren un disco para hacer el amor, aquí está Kind of Blue. Reúne romance y sexo”.

Fue grabado por estas fechas hace 61 años y se publicó el 17 de agosto de 1969. El mundo de 2020 sigue en plena celebración de las seis décadas de todos los tonos de azul.

A propósito del momento, la idea errónea de que la palabra que define a una música madre, generadora de otras muchas como el rock y el jazz, la palabra blues, significa tristeza, genera equívocos y limita el horizonte. Fail. De ahí que la traducción del título de este álbum, Kind of Blue, como Especie de tristeza o Tipo de tristeza es una triste burrada.

Kind of Blue es una frase abracadabra, passepartout, mágica, y por ende no necesita traducción ni final (ende, en alemán) ni principio porque es redonda como la Luna plateada, cuyos filamentos que alumbran las medianoches de vino y rosas (el filme así titulado dixit, pero de día: Days of wine and roses) se parecen a las saetas que salen de la trompeta en sordina de Miles Davis of wine. And Blues. All kind of blues.

La hamaca hipnótica que mueve la pieza central del disco, titulada All Blues, es un embrujo, una pócima. El contenido del Grial.

Entre las muchas rediciones de esta gema, cuyo paso del original en acetato a la edición en disco compacto es ejemplo raro de cómo se puede ganar en calidad de sonido a pesar de la tecnología, recomiendo una versión dual, bifronte: en una de sus caras tenemos la versión clásica en disco compacto y en la contracara un fabuloso devedé con sonido 5.1 multicanal, surround con opción a PCM Stereo, e incluye un documental firmado y filmado por Chris Lenz y Dana Austin en 2014, donde vemos y escuchamos al maestro Herbie Hancock analizar en su estudio, y con su teclado y su pensamiento, el disco; aparece también Jimmy Cobb, baterista en el disco y fallecido a los 91 hace unos pocos días, el 24 de mayo.

Ofrecen testimonio también Bill Cosby, Ed Bradley, MeShell Ndegeocello, Q-Tip (Tribe Calle Quest), Shirley Horn, Jackie McLean, John Scofield. Y brinda esta cara B del disco dual galería fotográfica.

Las definiciones, análisis y estudio que ofrece Herbie Hancock acerca de Kind of Blue no tienen parangón:

Miles Davis wanted to capture the spirit of discovering in music. He got it .

La fragancia irresistible de este disco, nos instruye Herbie Hancock, mantiene el beso del hada: always touched by a whisper .

Las notas al programa, que aparecen en la contraportada de la funda de cartón del disco en acetato, fueron escritas por Bill Evans, el pianista que infunde voluptuosidad, poesía y ensueño a todo el disco, y dio oportunidad al desplazado pianista Wynton Kelly de protagonizar la segunda pieza del programa: Freddie Freeloader, que a la postre era el apodo de Miles Davis: Federico El Aprovechado.