Las obras que no se utilicen como recompensa para los donadores o que no salgan en el acto de cierre tendrán otra utilidad a futuro. Por lo pronto vamos a apostar por que todo salga , adelanta Quijas.

Con los resultados de la campaña y la venta en Internet tendremos un panorama sobre lo que podremos hacer el resto del año; si seguir con un número de títulos o no; si tendremos que reducir más o tomar otras medidas, como dejar de invertir en mercadeo o de asistir a ferias de libro , menciona Quijas.

También dependerá de lo que suceda con el proceso de reapertura,con las librerías y con las ferias del libro. Reactivar esos espacios juntos es el gran reto de aquí al fin de año.

Quijas sostiene que durante este proceso se han sumado personas, editoriales, librerías y festivales. El Festival de Letras de Tepic nos está ayudando y eso plantea el escenario para colaboraciones de todo tipo. Seguramente se abrirán muchas posibilidades .

Refiere que el Fondo de Cultura Económica y Educal los han apoyado desde el principio, con venta en línea y la trasmisión de las charlas a través de sus redes sociales.

“Hemos estado en contacto con la Secretaría de Cultura federal. No hemos logrado instrumentar ninguna dinámica, pero esperamos que se dé pronto algún mecanismo, sobre todo vinculado a ferias y librerías.

Entendimos que el recurso público está destinado a otros temas y la cultura, no sólo la industria editorial, no iba a ser nunca y jamás ha sido un punto muy importante. Además, ahora las demandas económicas son tan grandes y hay tantas prioridades que no hay dinero que alcance en ningún país.