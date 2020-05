P

aradoja perfectamente comprensible: la actual imposibilidad absoluta de realizar actividades culturales en vivo con público ha desatado una auténtica explosión de música en línea que cubre una gama enorme, casi infinita, de ideas, formatos, expresiones, modos de producción y vías de difusión, que van desde los esfuerzos individuales de quienes reparten música en vivo desde su estudio, hasta el reciente, monumental Festival Mahler que el Concertgebouw de Ámsterdam realizó en línea. Un ejemplo actual, interesante y bien logrado, es la pieza coral Islas, escrita en Alemania por la compositora mexicana Diana Syrse a pedido expreso de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que se desarrolla en línea por estos días.

La presentación de Islas en El Aleph incluyó breves intervenciones de la propia compositora, del dramaturgo Martin Mutschler (coautor del texto, con Diana Syrse), Homar Sánchez (editor de audio y video) y Marco Antonio Ugalde, quien dirige aquí (hasta donde se puede hablar de dirigir, dadas las circunstancias) al Coro de Cámara Staccato. En su intervención, Mutschler afirma, entre otras cosas, que la intención al hacer esta pieza videomusical era presentar al espectador algo más que un coro cantando. Y en efecto: el video está ensamblado básicamente con imágenes de manos, tierra, agua, espacios, sombras, luces, formas y, sí, los intérpretes cantando. Entre ellos, por cierto, y en calidad de solista, la propia Diana Syrse, quien además de compositora es cantante, y por ello tiene un especial reconocimiento como creadora de partituras vocales.

A su vez, Homar Sánchez mencionó el dato duro de que los coros virtuales no son una novedad en la red; de hecho, este tipo de mosaicos corales se han estado realizando y divulgando desde hace ya varios años. La diferencia es que en estos tiempos ya no se trata de una novedad o de un experimento, sino de una necesidad apremiante. (Recomiendo, entre las propuestas pioneras y exitosas, la revisión del video de la obra Lux Aurumque, del compositor estadunidense Eric Whitacre.) Como bien menciona Sánchez, por el momento no nos queda otra que tolerar las enormes dificultades y limitaciones técnicas que conlleva este tipo de montajes musicales virtuales.