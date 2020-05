Con el acuerdo –fechado el 27 de mayo–, la junta no podrá girar notificaciones con relación al proceso de la agencia que puedan afectar las garantías constitucionales y deberá esperar hasta que haya una sentencia definitiva del caso por parte del Poder Judicial.

El proceso legal se deriva de la declaratoria de huelga hecha por un grupo de ex trabajadores que fue validada por la JFCA, a pesar de que ya no tenían una relación laboral con la empresa, misma que ha presentado denuncias por irregularidades detectadas en el recuento sindical que originó el proceso, como votos en dicho recuento fuera de la legalidad.