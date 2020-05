Acompañado de la secretaria de Educación del Ministerio de Educación de Argentina, Adriana Puiggrós, Etelvina Sandoval, presidenta de la Mejoredu y Néstor López, experto en temas educativos, destacó que el propósito de la educación no se ha discutido en muchos años; siempre hemos pensado en planes y programas de estudio que son idénticos, han pasado 40 o 50 años y tenemos los mismos contenidos en bachillerato .

Indicó que con programas como Aprende en Casa o Jóvenes en Casa, con los que se busca dar apoyo socioemocional a los adolescentes, no hemos hecho educación a distancia, hemos mantenido contacto con los alumnos , pues dijo que no tenemos una respuesta retroalimentada, por lo que no conocemos qué nivel de respuesta y logro tenemos .