El premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, sostuvo que en México no se puede regresar al siglo pasado: la economía no puede depender de combustibles fósiles.

Aunque parece más barato el uso del combustóleo para la generación de electricidad, ante el calentamiento global, precisó, no importa que sea menos costosa, sino que no cause daños a la sociedad. Se deja un futuro casi imposible a hijos y nietos. Se debe considerar el costo social total. Si se toman en cuentas las externalidades, sin duda es más económico y factible para la sociedad no usar los combustibles fósiles sucios . La comunidad científica internacional y de México está de acuerdo en esto.

El Nobel de Química recordó que desde noviembre de 2019, la Oficina de la Presidencia emitió el documento Haciendo cuentas: cuantificando los cobeneficios de la acción climática para el desarrollo sostenible en México, en el que se indica que reducir las emisiones de GEI lleva a beneficios adicionales de salud pública, creación de empleos y seguridad energética.

Por su parte, el Consejo de Cambio Climático –en el que participan José Sarukhán y otros expertos–, que asesora a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, consideró incomprensible que la Sener tome decisiones que orillen al país al incumpliento de la legislación nacional y de los compromisos internacionales.