No me gustó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder a un organismo autónomo (la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece) que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República , indicó.

No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¡Cómo que va a haber funcionarios que ganen 200 o 300 mil pesos mensuales! Menos en esta circunstancia. Es un asunto de justicia. La austeridad es un asunto de principio, no sólo administrativo. Eso no lo veo bien , declaró.

El mandatario precisó que si bien respeta las decisiones del Poder Judicial y su independencia, también voy a ejercer mis facultades (de presentar una iniciativa) y tenemos que seguir insistiendo en que en el país no puede haber estos sueldos tan excesivos .