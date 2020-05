David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 7

Nueva York., Más de 40 millones ahora están en las filas oficiales del desempleo, lo cual, junto al registro de más de 100 mil muertos por el Covid-19, representan los saldos históricos de la pandemia en Estados Unidos, pero el presidente prefirió enfocarse en la defensa de su derecho a engañar en las redes sociales.

Con 2.1 millones de trabajadores más solicitando beneficios de desempleo en la semana reciente, el total de desempleados del sector formal superó 40 millones –según algunos cálculos eso es lo equivalente a uno de cada cuatro trabajadores en Estados Unidos– lo cual ya se aproxima a los peores niveles de la Gran Depresión. Pero a diferencia de ese antecedente que tardó años para llegar a estos niveles, esta vez se alcanzó en 10 semanas.

Y estas cifras no incluyen a los trabajadores del sector informal o a los indocumentados.

Peor aún, no se sabe qué sucederá cuando esos beneficios de desempleo, junto con medidas de apoyo económico de emergencia aprobadas por Washington, se agoten, lo cual provocará mayores problemas, colocando a millones en riesgo de ser desalojados de sus viviendas por no poder pagar renta y exacerbar problemas de acceso a alimentación y salud para los más vulnerables.

Los republicanos, incluyendo Trump, insisten en que lo que se necesita no son más programas de apoyo social, sino la reapertura de la economía lo antes posible, a pesar de que los expertos en salud pública siguen insistiendo que suspender las medidas de mitigación de manera prematura sólo provocará nuevos brotes del Covid-19.

Además de cuestionar los niveles de contagio y manipular estadísticas poco confiables sobre el comportamiento del Covid-19 –sobre todo porque no hay un sistema nacional de pruebas diagnósticas– el gobierno de Trump también trata de suprimir la difusión de información económica adversa.

Por primera vez en décadas, la administración no emitirá la actualización semestral de pronósticos económicos oficiales este verano, reportó The New York Times. Con ello evitará tener que ofrecer sus proyecciones sobre los efectos de la recesión. En la serie más reciente de proyecciones oficiales emitidas en febrero se pronosticaba un crecimiento económico de 3.1 por ciento para el año actual y una tasa de desempleo de 3.5 por ciento. Ahora, con la pandemia, la tasa de desempleo podría superar el 20 por ciento y algunos pronostican una contracción económica de entre 5 a 6 por ciento o más este año.