Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 4

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reprobó el uso de hidroxicloroquina con azitromicina para tratar el Covid-19.

María Cecilia Acuña, asesora en Sistemas y Servicios de Salud de la Oficina de OPS/OMS en México, sostuvo que la hidroxicloroquina genera efectos cardiotóxicos, básicamente por un alargamiento del segmento de ST (signo de infarto) , por lo que sus efectos adversos son mayores a los beneficios que eventualmente podría tener este conjunto de medicamentos sobre la enfermedad .

En el foro Agencias regulatorias en tiempos de pandemia, organizado por la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica, lamentó que a pesar de que no se ha demostrado beneficio de la combinación, existen múltiples equipos médicos que siguen utilizando hidroxicloroquina con azitromicina para el manejo de pacientes críticos, y también en el primer nivel de atención en personas con síntomas de leves a moderados de Covid-19 .

La médica añadió que en general se administran diversos fármaco que no están recomendados hasta a 70 u 80 por ciento de los pacientes con infecciones respiratorias agudas graves.

“En este ámbito de la pandemia de Covid-19 hemos visto cómo esta infección respiratoria aguda grave es objeto de diversos esquemas y protocolos de tratamiento que no responden a ninguna evidencia científica probada. En un acto desesperado por parte de algunos prescriptores, inundan a los pacientes en estado crítico con antibióticos, antivirales, antiparasitarios y otros medicamentos que no hacen más que empeorar su pronóstico, porque al problema del manejo intrínseco de la enfermedad tenemos que sumar las interacciones medicamentosas que no se están midiendo, y también tenemos que sumar las reacciones adversas a los medicamentos”.