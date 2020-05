Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 3

La reconversión hospitalaria que se realizó en 781 hospitales se mantendrá aunque disminuya la transmisión del SARS-CoV-2, en previsión de que haya un rebrote de la infección y de que a partir de octubre confluya con la influenza, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Indicó que los científicos en el mundo prevén que entre octubre y abril de 2021 volverá a aumentar la transmisión del nuevo coronavirus y para eso nos estamos preparando .

Es importante que no se prolongue demasiado el confinamiento. Si esperamos demasiado y se abre cuando va a llegar la influenza se provocaría que la mayoría de personas que no se han expuesto al coronavirus, tendrían alto riesgo de enfermar, porque todavía no hay certidumbre científica sobre la generación de inmunidad en los que ya estuvieron contagiados. Es una hipótesis que quienes se recuperan de la infección cuentan con los anticuerpos para frenar una recaída ante el mismo coronavirus y podrían convertirse en una barrera a la transmisión de la cepa y favorecer la inmunidad de rebaño .

Además, el riesgo de enfermedad sería más alto por la circulación de influenza, la cual junto con las neumonías provocaron 28 mil muertes en México en 2018.

En la conferencia vespertina, el funcionario presentó el reporte sobre Covid-19, donde se destaca la confirmación de 3 mil 377 casos (el miércoles fueron 3 mil 463) para un acumulado de 81 mil 400 personas infectadas, además de 447 decesos (el día anterior fueron 463), con lo que el registro llegó a 9 mil 44.