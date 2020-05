▲ Alfredo Morales, quien aseguró tener un diagnóstico de infección por Covid-19, protestó en una de las puertas de Palacio Nacional para quejarse de que los empleados de la CFE no quieren ir a su casa a instalar el servicio eléctrico por temor a contagiarse. Foto Alfredo Domínguez

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 2

La cantidad de casos de Covid-19 que se confirman cada semana se mantiene al alza, de tal forma que, desde el 21 de abril, cuando se declaró la fase 3 de la pandemia, y hasta el pasado miércoles 27, el número de enfermos creció siete veces. En los decesos el incremento es mayor, pues pasaron de 857 a 8 mil 597 en el mismo periodo.

En cambio, el número de personas con sospecha de tener SARS-CoV-2, que al comienzo de esta etapa representaban 65 por ciento de los confirmados, esta semana equivalen a 43 por ciento. De acuerdo con expertos consultados por este diario, esta aparente disminución de los casos sospechosos se puede explicar, en parte, por el incremento en las pruebas que lleva a cabo la red de laboratorios de salud pública.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que no hay límite para la realización de los estudios de laboratorio y se hacen los que se requieran para cumplir con la vigilancia Centinela, la cual abarca 10 por ciento de los pacientes ambulatorios, la totalidad de los enfermos hospitalizados y los fallecimientos. No obstante, no ha habido los suficientes insumos para que los laboratorios trabajen; el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido estas dificultades, según lo reconoció Mauricio Hernández Ávila,director de Prestaciones Económicas y Sociales, quien señaló que únicamente estaban realizando 29 por ciento de las pruebas a enfermos ambulatorios y 90 por ciento de los hospitalizados; es decir, ni siquiera se cumplía con la vigilancia Centinela (La Jornada, 30/4/20. https://www.jornada.com.mx/2020/ 04/30/politica/003n1pol).