En la mañanera de ayer, el mandatario detalló que hay 10 personas propuestas, ya se está hablando con ellos, de todas las disciplinas, ya se tiene este equipo, pero no está cerrado; el propósito es que participen todos los que quieran ayudar. No se va a dejar de tomar en cuenta el producto interno bruto, el famoso PIB; no podríamos, pues es el principal parámetro de medición de los organismos financieros internacionales. Pero vamos a tener nuestro parámetro, más relacionado con el bienestar, no sólo con la creación de riqueza, porque eso no es suficiente, ya lo hemos demostrado: hay crecimiento económico, pero al mismo tiempo más desigualdad económica y social, y más pobreza. Lo importante es crecer con bienestar .

No es gratuito que organizaciones como Oxfam documenten (la siguiente información es de 2015: Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político) que en nuestro país 10 por ciento de la población concentra cerca de 65 por ciento de la riqueza nacional, mientras que 90 por ciento restante se reparte (de forma por demás inequitativa) el sobrante 35 por ciento. Así, en un inventario de 113 naciones, la nuestra ocupó el escalón 87 en lo que a desigualdad se refiere. Pero no queda allí: el uno por ciento de los mexicanos acapara 43 por ciento de la riqueza total, cuyas fortunas, en la mayoría de los casos –por no decir en todos– están asociadas a la privatización, el usufructo de los bienes del Estado y los jugosos contratos públicos.

Por ello, el presidente López Obrador dijo que no se trata sólo de generar riqueza, se necesita distribuirla. Así como no se puede repartir lo inexistente, tampoco se puede decir que la creación de riqueza por sí misma genera bienestar, que si llueve fuerte arriba va a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, o que no intervenga el Estado en el desarrollo porque el mercado solo va a garantizar el bienestar de la gente. No .

Las rebanadas del pastel

Magistral exposición de Hugo López-Gatell ante legisladores, pero como los panistas no tiene nada que hacer, salvo el ridículo, ahora lo acusan de violencia política de género , porque no les gustó la respuesta que ofreció a Alejandra Reynoso (licenciada en mercadotecnia, que forma parte de la Comisión de Salud del Senado de la República y quien calificó al funcionario de mentiroso, soberbio e improvisado), quien a todas luces no tiene la menor idea del sector salud, de tal suerte que hay que recordarle la máxima salamantina: lo que natura non da, Gatell non presta… La lectoría reclama, porque en la entrega de ayer confundimos a la Chilindrina con la Chimoltrufia, de tal suerte que ofrezco pública disculpa.

