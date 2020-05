ué lecciones podemos derivar de estudios en otras partes del mundo? En el Worldometer encontré un muy interesante análisis de estudios del Covid-19 en la ciudad de Nueva York. Lo encontré en una nota referida a los datos necesarios para calcular la tasa de letalidad (TL= muertes/casos) del Covid-19. Señala dicha página (ver https://www.worldometers.info/ coronavirus/ coronavirus-death-rate/ ) que, para calcular esta tasa necesitamos: 1. El número real de casos y no sólo los datos reportados (que son típicamente sólo una pequeña proporción del número real) que han tenido ya un resultado (recuperación o muerte) excluyendo los casos activos. 2. El número real de muertes. Añade que considerando que un gran número de casos son asintomáticos o con síntomas leves y que las pruebas de laboratorios (PL) no se han aplicado a toda la población, sólo una fracción de la población infectada con SARS-CoV-2 es detectada, confirmada con una PL y oficialmente reportada como caso Covid-19. El número de casos reales se estima, por tanto, como varias veces el número de casos reportados. El número de muertes también tiende a subestimarse, pues algunos pacientes no son hospitalizados y no se les hacen PL. Si basáramos nuestroscálculos de TL en el número de casos reportados, concluye el Worldometer, la sobreestimaríamos mucho. En el caso de la ciudad de Nueva York (CDNY) estuvieron disponibles tres fuentes: los datos del gobierno de la ciudad, el estudio estatal de anticuerpos, y un análisis oficial de muertes excedentes; al combinarlas se logra la estimación más exacta de la TL. La encuesta de anticuerpos realizada por el gobierno estatal (que aplicó) pruebas a 15 mil 103 personas, mostró que 12.3 por ciento de la población del estado y 19.9 por ciento del de la CDNY (uno de cada cinco), tenía anticuerpos el 1° de mayo. Estas son las tasas de contagio (TC). Esto indica que 1.67 millones de personas se habían contagiado (y recuperado) a esa fecha en la CDNY, en la que el número de casos reportados era de 167 mil (10 por ciento de los contagiados y recuperados). Es decir, habría que multiplicar los casos reportados por 10 para obtener los casos reales. Al incluir entre las muertes por Covid-19 no sólo las 13 mil 156 con PL, sino el cálculo del estudio oficial de exceso de muertes (5 mil 148) y el de las muertes con acta de defunción, pero sin PL (5 mil 126), el número de muertes pasa de las 13 mil 156 reportadas a 23 mil 430 (casi el doble). La TL calculada con muertes en el numerador y en el denominador casos reales estimados, igual a contagiados y recuperados más muertos, resulta de 1.4 por ciento. La probabilidad de muerte por Covid-19 el 1° de mayo (muertes corregidas/población de la CDNY) la calcula esta página en 0.28 por ciento, una muerte por cada 358 personas. La TL calculada con datos oficiales es 7.9 por ciento (13 mil 156 muertes entre 166 mil 883 contagiados). La TL con datos oficiales es 5.64 veces más alta que la corregida.

Como no hay un estudio de anticuerpos en la CDMX tendrían que estimarse los casos reales, para lo cual surge la duda de si pueden usarse, de alguna manera, los resultados de NY. Biológicamente no hay diferencia: es la misma especie infectada por el mismo virus, por lo cual la no comparabilidad tendría que fundarse en variables climáticas, socioeconómicas, sanitarias y cronológicas. La CDMX tuvo sus primeros casos al inicio de marzo y, según la gráfica de su evolución en la página https://coronavirus.gob.mx/datos/ alcanzó la meseta en estos días; los casos en NY empezaron también a fines de febrero y principios de marzo, pero alcanzaron su pico de nuevos casos en abril; durante mayo han estado bajando rápidamente. En ambas ciudades se impuso la cuarentena hacia finales de marzo. Pero ya para entonces NY tenía muchos más casos reportados (y muchas más PL) que la CDMX. No hay, pues, fuertes diferencias cronológicas aunque podemos ver un mes de retraso en la evolución en la CDMX. Por ello no resulta descabellado aplicar la tasa de contagio (TC) de la CDNY el 1° de mayo para estimar, de manera muy gruesa, el número de contagios reales en la CDMX a finales de mayo. La TC (tasa de contagio) de 20 por ciento de la población supondría un total de 1.71 millones de contagiados. Si calculáramos la TL con estos contagios, obtendríamos (9,748/1,711,168.4= 0.57%), un poco menos de la mitad de la TL de CDNY, lo que no resulta totalmente inverosímil. La cifra de 1.711 millones de contagiados en la CDMX sería 78 veces la cifra de contagiados reportados (21 mil 826) contra 10 veces en NY. Sin embargo, esta cifra, como dijimos, incluye sólo los contagiados con PL. Si se añaden los 6 mil 791 sospechosos, el número de contagios reportados aumenta a 28 mil 617 y el número de veces entre la estimación de casos reales y casos reportados baja a 60. Esta relación está influida por la cantidad de PL. El estado de NY ha realizado 7 mil 706 pruebas por cada 100 mil habitantes: 1,498,082 PL; en la CDMX se han realizado sólo 55 mil 911 PL, el 3.7 por ciento de la cifra del estado de NY, que tiene 19 millones de habitantes, poco más del doble que la CDMX. A más pruebas, más contagios identificados, a menos que la probabilidad de casos positivos de una prueba sea cero. Por tanto, si en Nueva York la relación entre casos reportados y casos reales es de 1 a 10, en México la cifra debe ser mucho mayor. Si cambiamos el 19.9 por ciento de la CDNY con el 12.3 por ciento de todo el estado, el número de contagiados bajaría a 1,052,368 y la relación de casos reales estimados y casos reales (1.52mill /28,617) sería de 36.8 veces, muy cercano al valor 30 que, siguiendo a Erderly, sostuve (hace varias entregas) que era la relación correcta detrás de las cifras oficiales a nivel nacional.

www.julioboltvinik.org

julio.boltvinik@gmail.com