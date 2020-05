Por qué no se instalaron los generadores no lo sé, pues yo salí de ese lugar al término de la obra.

Por favor publique esto para remover las entrañas de este asunto antes que salga un particular que tenga la concesión para explotar esta fuente de energía.

Carlos B. Ortiz

¡Nos estamos muriendo de hambre!, claman en la Sierra de Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Olga Sanchez Cordero, secretaria de Gobernación; Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador de Guerrero: el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos se hace portador de este mensaje de un llamado humanitario imperativo:

Nos urge informarles, estar seguros de que conocen de la situación de desespero en que nos hallamos. Sufrimos de un doble encierro: el del virus y el cerco permanente al que nos somete el crimen organizado. Nosotros ni el reparto de abono para las tierras recibimos. No tenemos cómo bajar a Petatlán a vender lo poco que aquí podemos producir entre los 12 pueblos de la Sierra de Guerrero, en la Costa Grande. No recibimos ayuda de tarjetas, ni becas, ni préstamos de palabra. Los centros de salud están vacíos. No hay escuelas, porque los maestros no volvieron. Las tiendas hace mucho se quedaron vacías. No tenemos dónde comprar nada. Y en este estado de emergencia nadie de sus gobiernos parece tener tiempo para mirar para este lado. ¡Nos estamos muriendo de hambre! La semana pasada hubo un gran incendio que atrajo a un ejército inoperante, pero que instaló aún más miedo. Ayúdennos. Por favor.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Adolfo Pérez Esquivel, Stella Calloni (Argentina), Piedad Córdoba, Camilo Gónzalez P. (Colombia), Ana Andres, Ricardo Sánchez (España), Manuel González L., Gerardo Romero (Suiza), James Patrick, Devora González, Eduardo García (Estados Unidos), Gizele Martins (Brasil), Héctor Orlando, José Miguel Gómez, Indhira Libertad Rodríguez (Venezuela), Ligia Arreaga (Panamá), Rodolfo Machaca (Bolivia), Ana Laura Rojas (Guatemala), Carlos Romainville (Perú), Fenocin (Ecuador), Eduardo Correa Senior, Enrique González Ruiz, Daniela González López, Arturo Díaz González (México) y 500 firmas más

Invitaciones

Pandemia y coyuntura golpista de la oposición

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 665, invita al análisis y reflexión: Pandemia y coyuntura golpista de la oposición y privados vs la 4T, con el productor del Canal 6 de Julio. La cita es hoy a las 17 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por youtube buzonciudadano

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, David Villa, Teresa Moreno y José Salcido