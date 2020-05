Israel Dávila y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 28

Tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa al notario 102 del estado de México, Horacio Aguilar Álvarez de Alba, aparentemente maltratando a su esposa fuera de su domicilio, en el municipio de Naucalpan, la Fiscalía General del Justicia inició una investigación de oficio por violencia doméstica.

En el video se observa a la esposa de Aguilar Álvarez de Alba de rodillas forcejeando en el suelo con el hombre, quien porta cubrebocas. Ella pide a unas personas: ¡Por favor, llamen a la policía! ¡Miren cómo se está poniendo! Él intenta quitarle unas llaves.

–¿Qué te pasa? No me puedes sacar de ahí –dice ella.

–¿Por qué no?

–Porque es mi casa.

La mujer se pone de pie, camina hacia una vivienda; él la sigue e insiste: “Dame las llaves… Me las das por las buenas o por las malas”, y ella acusa: ¡Me estás amenazando! Una persona le reclama: Horacio, las cosas no pueden arreglarse de esa manera .