▲ El técnico argentino, quien dirigió al Morelia, también lamentó la inminente mudanza de Monarcas a Mazatlán. Son cosas que uno no entiende dentro del balompié, por supuesto que duele , dijo. Foto Jam Media

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 29 de mayo de 2020, p. a10

El director técnico Rubén Omar Romano consideró que las decisiones que ha tomado recientemente la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sólo están provocando que el balompié nacional vaya en retroceso, pues con esas medidas no se vislumbra ningún tipo de crecimiento, sino todo lo contrario .

La suspensión del ascenso y el descenso, así como salir de las competencias de la Conmebol, y el constante cambio de nombre y sede de los equipos, son sólo algunas de las determinaciones que, a decir del entrenador, han impedido en los recientes años el correcto desarrollo del futbol tricolor.

“Espero equivocarme porque quiero lo mejor para el futbol mexicano, llevo 40 años aquí y me gustaría que las cosas fueran bien, pero lo único que veo es que va para atrás.

Si no volvemos a la Conmebol, donde están la Copa América, la Libertadores, la Sudamericana, y se tenía un crecimiento importante porque los equipos y jugadores competían con gente de mucha calidad, y si tampoco regresa el ascenso y el descenso, esto no pinta para seguir mejorando , aseveró Romano en entrevista con La Jornada.

Agregó que “es inconcebible que en estos tiempos sucedan este tipo de cosas, especialmente en México, porque no creo que pasen en ningún otro lugar del mundo: queman estadios, destruyen todo; por ejemplo, en Argentina, si ocurre algo así, se para el futbol de todo el país, no sólo en la Segunda, sino también en la Primera y Tercera división.

“Lamentablemente estamos en un país donde el futbol está manejado por empresarios, que lo veo bien, pero lo que no me agrada son ese tipo de decisiones, en las cuales no se toma en cuenta a la gente que sí sabe de este deporte.