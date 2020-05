Ericka Montaño Garfias

Viernes 29 de mayo de 2020, p. 3

La Feria del Libro de Fráncfort se realizará como estaba programada, del 14 al 18 de octubre, pero se aplicarán medidas sanitarias, ente ellas limitar a 20 mil el número de personas que se encuentren en el recinto al mismo tiempo, indicó el director del encuentro, Juergen Boos, en una conferencia de prensa transmitida en el canal de YouTube de la feria.

El miércoles, la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, anunció que la feria se realizaría en las fechas previstas. En la conferencia de este jueves, Boos señaló que en los dos meses pasados han mantenido conversaciones con editores, agentes y libreros con el fin de tener un panorama más claro sobre qué hacer con la feria, además de pláticas constantes con autoridades locales, “especialmente de salud, para desarrollar un plan que permita realizar el encuentro en el recinto tradicional, además de un festival literario en la ciudad, descentralizado, una feria virtual relacionada con los aspectos B2B (business to business) y un programa interesante para todo el público.

Los tiempos que vienen se prevén muy interesantes, pero también difíciles, porque, como todos sabemos, la situación es terrible en la mayor parte del mundo, especialmente en Norteamérica, y muchas partes de Asia y África , dijo el director de la feria.

Sector en crisis

La realización del encuentro es importante, “porque después de la situación que hemos tenido en los meses pasados vemos muchos editores y libreros en crisis, especialmente después de que se cancelaron algunas ferias.

Hay una necesidad urgente de hacer negocios de nuevo, de hablar entre nosotros, de construir una actitud creativa, pero también creo que necesitamos la feria para generar de nuevo el interés del público en los libros. Un tercer aspecto tiene dimensión política, al discutir temas que diferentes a los que se discutían antes de la pandemia.