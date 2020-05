Expuso que se pueden eliminar lujos y extravagancias para no contratar más empréstitos, y citó el caso de Jalisco: “recuerdo que un gobernador –no voy a mencionar su nombre ni de qué partido; no el que está ahora, Alfaro– se compró un avión de lujo. ¿Cuántos vuelos (comerciales) hay de Guadalajara a México y a cualquier parte del mundo? Ni modo que vaya en avión de Guadalajara a Chapala”, ironizó.

Hay que ser muy responsables, no endeudar al país , señaló ante la aprobación del Congreso de Jalisco al gobernador Enrique Alfaro para que contrate pasivos por 6 mil millones de pesos.

Nuevamente refirió que el ex mandatario de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima promovió una reforma a la Constitución del estado para que no pudiera contraer más deudas, y sus sucesores han cumplido, no han caído en la tentación .

También recomendó que los gobiernos de entidades y municipios presenten y apliquen un plan de austeridad, con disminución de salarios, sin compra de vehículos nuevos y reducción de las partidas de viáticos y publicidad.

Recordó que, en contraste con el último año del mandato de Enrique Peña Nieto, cuando la Presidencia ejerció 3 mil 600 millones de pesos, él en su primer año gastó sólo 800 millones, y en 2020, por el contexto de emergencia sanitaria, sólo erogará 600 millones. Entonces, sí se puede, nada más que hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias .

Respecto al Feief, indicó que Hacienda comenzará la entrega de los recursos conforme a la fórmula de distribución por estado.

Aclaró que los gobernadores ya saben que recibirán esos fondos, una vez que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le consultó si podía modificar la regla que obliga a liberarlos de manera trimestral, con la finalidad de entregarlos de inmediato.