Por regla general, permanecen en este sitio 14 días, aunque hay casos que han estado hasta 21, para asegurarse de que han superado la enfermedad.

En el CAV trabajan 110 elementos de la Semar en turnos de 24 por 48 horas, uno es la doctora Mari Carmen Hernández Sánchez, quien dice que prefiere a veces no regresar a casa, para no contagiar a su familia podemos quedarnos aquí en las instalaciones, y si no hay necesidad, por prevención luego me quedo, prefiero quedarme.