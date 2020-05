Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 4

La titular de la Secretaria de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, sostuvo que los estados podrán tener su propio semáforo sanitario ante el Covid-19, siempre y cuando sea para incrementar las medidas de protección, nunca para disminuirlas, respecto de la base nacional que se dará a conocer semanalmente, y advirtió que algunos gobernadores enfrentan presiones económicas para la apertura.

“El semáforo y su metodología es federal, es decir, lo impone la Federación. Ahora, si el semáforo federal te dice ‘estás en rojo’, tú no tienes manera de abrir. Si el semáforo te dice ‘esta región está en verde’, tú sí tienes opción de abrir o no abrir. Ese es el matiz: (los gobernadores) pueden reforzar al alza, pero no a la baja”, declaró a La Jornada.

Sánchez Cordero destacó el carácter obligatorio, en todo el país, de los resolutivos del Consejo de Salubridad General, a partir del lunes próximo, aun cuando se permitan los semáforos regionales.

Indicó que hay algunos gobernadores muy cautelosos , de reserva ante la apertura, por el número de contagios que tienen y la escasa oferta hospitalaria, mientras a otros se les queman las habas por avanzar, porque enfrentan presiones.

Más que política, la motivación (para reactivar) es económica; hay empresas que están presionando mucho a los gobernadores para abrir , señaló.

A pregunta expresa, negó que Estados Unidos presione para la apertura; sin embargo, puntualizó que las cadenas de producción en ciertas industrias son muy claras y están vinculadas al tratado comercial de América del Norte.