Alonso Urrutia y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 4

Casi es un hecho que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador reanude sus recorridos por el país, en una gira de seis días por el sureste que comenzará en Cancún con el banderazo a las obras del Tren Maya. Si estoy aquí cuidándome, puedo también estar en cualquier estado cuidándome y aprovecho para ver cosas. Necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad , manifestó el mandatario al precisar que sólo realizará un vuelo, a Cancún, usando cubreboca, si es disposición sanitaria de la aerolínea.

Posteriormente, al pedir a la población que no relaje la disciplina en estos últimos días de confinamiento social, consideró que la única forma de enfrentar la epidemia es mantener la sana distancia, es lo mejor. No tenemos vacuna, no hay tratamiento. ¿Cómo enfrentamos la pandemia?, como se está haciendo: guardándonos, cuidando a nuestros adultos mayores, con medidas de higiene. Es lo que más ayuda .

Adelantó que mañana (viernes) se presentarán los lineamientos que regirán en la nueva etapa del retorno a las actividades, incluidas las definiciones sobre el regreso a clases de la Secretaría de Educación Pública.

Admitió que en la Ciudad de México estamos en el pico, es la meseta, y hay indicios de que ya vamos a empezar el descenso, aun con lo de ayer, que se acumularon desgraciadamente muchos fallecimientos .

Expresó que la preocupación es el estado de Guerrero, por los contagios y la necesidad de ampliar la atención médica, lo cual ya se está operando.